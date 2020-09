Ambulanti, dialogo con il Comune di Pontedera sull'area del mercato

Interventi sulle colonnine elettriche e sostegno ad una campagna di promozione del mercato. Sono questi i punti sui quali l’amministrazione comunale di Pontedera, rappresentata dal sindaco Matteo Franconi e dal suo vice Alessandro Puccinelli, Anva Confesercenti con il suo responsabile Claudio Del Sarto ed una delegazione di ambulanti hanno convenuto in occasione di un incontro nella sede del Comune.

L’incontro era stato richiesto dall’associazione di categoria alla luce dell’installazione della tensostruttura nel parcheggio del mercato settimanale, voluta dal Comune per lo svolgimento dei test di ingresso all’Università di Pisa.

“Inutile nascondere che il montaggio della struttura ci aveva colti di sorpresa – spiega Claudio Del Sarto -, avendo appreso dall’amministrazione comunale della presenza della tensostruttura nel momento stesso dall’apertura del cantiere. Sia al sindaco che al vicesindaco avevamo quindi presentato un documento a nome degli operatori del mercato per chiedere interventi di sostegno della categoria penalizzata evidentemente dal taglio drastico dei posti auto per i clienti del mercato settimanale. Oggi siamo ad accogliere con soddisfazione le proposte dell’amministrazione comunale che quindi ringraziamo per aver compreso le esigenze degli ambulanti, purtroppo ancora alle prese con le conseguenze negative dell’emergenza covid”.

L’amministrazione comunale ha garantito a Anva Confesercenti che saranno ultimati gli interventi già previsti per il completo rifacimento delle colonnine di elettricità che utilizzano gli ambulanti, soprattutto quelli del settore alimentare.

“Dopo la sistemazione dei bagni pubblici – dice ancora Del Sarto – il mercato attendeva questo intervento sulle colonnine elettriche. Intervento quindi che soddisfa gli operatori. Il sindaco Franconi ed il vice Puccinelli si sono poi impegnati a sostenere una campagna di promozione del mercato di Pontedera. Rinnoviamo quindi il ringraziamento all’amministrazione comunale – conclude responsabile degli ambulanti di Confesercenti Toscana Nord – per aver compreso le difficoltà degli operatori e risposto in maniera concreta”.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord