Amichevole con la Libertas Livorno per l'Abc Solettificio Manetti

A quattro giorni di distanza dallo scrimmage contro il Costone Siena, l’Abc Solettificio Manetti torna in campo al PalaBetti: mercoledì 30 settembre alle ore 19.45 arriva infatti la Libertas Livorno, formazione che prenderà parte al prossimo campionato di serie B.

Un altro test importante, dunque, per valutare la condizione dei ragazzi di Paolo Betti a quattro settimane di distanza dal via al campionato di C Gold, previsto per domenica 25 ottobre.

Dopo il match contro la Libertas, il precampionato gialloblu proseguirà con i seguenti appuntamenti:

· sabato 3/10 vs Costone Siena (ore 18, PalaOrlandi Monteriggioni)

· mercoledì 7/10 vs Folgore Fucecchio (ore 20.30, PalaBetti Castelfiorentino)

· mercoledì 14/10 vs Mens Sana Siena (da confermare)

· sabato 17/10 vs Virtus Siena (ore 18, PalaBetti Castelfiorentino)

Fonte: Abc Castelfiorentino - Ufficio Stampa