Antonio Di Ciolo ci lascia, la scherma perde il suo maestro 'anarchico'

Quest'anno avrebbe festeggiato i 60 anni di attività nel suo 'covo', il Club Scherma di Pisa, ma è un giorno triste perché è morto Antonio Di Ciolo, capostipite della scuola pisana di scherma e Maestro di tantissimi ori olimpici. La scuola, oltre ad Antonio Di Ciolo, vanta maestri come il figlio Enrico Di Ciolo, Alessandro Puccini e Simone Piccini.Nel palmares figurano 54 medaglie comprese quelle olimpiche.



Così lo ricorda la Federscherma:

Pisano, classe 1934, è stato tra i maestri protagonisti della scherma moderna. Caposcuola e capostipite della scherma pisana, ha formato in pedana intere generazioni di atleti che gli hanno regalato gioie ed emozioni, dai trionfi ai Gran Premi Giovanissimi sino alle medaglie iridate ed olimpiche: su tutte quelle di Alessandro Puccini, Simone Vanni e Salvatore Sanzo.

Ha insegnato la "sua" scherma, originale, innovativa ed unica. Ha soprattutto portato tra le pedane il "suo" modo di essere e di interpretare la vita. Coloro i quali hanno avuto l'onore di essere suoi allievi, sin da piccoli, sono stati cresciuti a suon di "vita e scherma". Ha interpretato infatti il ruolo di maestro, forgiando uomini prim'ancora che atleti.

Istrionico, ribelle ed anarchico, è stata presenza fissa tra le pedane di scherma sin dagli anni Cinquanta. Dopo il titolo di Maestro di scherma conseguito nel 1960, ha insegnato sino al 1994 al CUS Pisa, spostandosi poi sino al 1997 al Fides Livorno e dal 1994 al 2005 al Pisascherma, prima di far nascere, nel settembre del 2005 il Club Scherma Pisa "Antonio Di Ciolo".

Ha seguito a lungo i suoi atleti anche come maestro della Nazionale di scherma, festeggiando titoli continentali, allori iridati e medaglie olimpiche. Tra i primi a comprendere la valenza culturale prim'ancora che sportiva e tecnica della scherma paralimpica, è stato maestro dell'allora Nazionale Disabili dal 1985 sino al 2000.

Diversi sono stati anche i libri che ha pubblicato. Dal "Pronti a voi..." con Paolo Macchia Piccini, nel 1996, a "Il Gioco della scherma"; scritto nel 1996 con Lio Bastianini e Mario Gori, ma anche "La Scuola Di Ciolo" edito nel 2007 e scritto con la collaborazione del figlio Enrico, di Simone Piccini e Sabrina Balestracci. Nel 2010 da alle stampe il suo "Manuale di Scherma", presentato anche nel corso dei Campionati del Mondo Catania2011. Infine, a dicembre 2019, pubblica il "Non perdo nemmeno se mi battono", scritto con Roberto Scarpa e volto ad esprimere la sua "teoria anarchica del combattimento".

Al di là dei numeri delle medaglie conquistate dai suoi atleti, l'apporto alla scherma italiana del maestro Antonio Di Ciolo sta nella rivoluzione dei metodi d'allenamento e di insegnamento della scherma.

Ma anche, e soprattutto, nel suo modo di interpretare la scherma.

"Se qualcuno mi chiedesse se la scherma ha influenzato la mia vita - scrisse lo scorso mese di giugno in un messaggio rivolto alla Federazione Italiana Scherma in occasione dei festeggiamenti per il 111esimo anno di vita federale - gli risponderei che la mia vita è totalmente ammessa e connessa alla Scherma. Ne ho assorbito l'essenza da sempre".

"Con oggi scompare un pezzo di storia della scherma italiana - è il commento commosso del Presidente della Federazione Italiana Scherma, Giorgio Scarso -. La scherma di Antonio Di Ciolo è stata innovativa e questo gli ha permesso di farsi conoscere, apprezzare e seguire in tutto il Mondo. I suoi metodi pedagogici, fuori dagli schemi, hanno condensato non solo sport e tecnica schermistica, ma una grande dote di umanità: una miscela che lo ha reso unico nel panorama mondiale.

Con la perdita di Antonio Di Ciolo, perdiamo uno dei capisaldi della scherma italiana alla quale, oltre ai grandi campioni forgiati, ha dato una linfa nuova ed un impulso innovatore alla classe magistrale. In lui, ogni maestro di scherma, ha visto un esempio da seguire ed imitare, ma il suo estro lo ha reso sempre unico ed irragiungibile. Il suo slancio e la sua intuizione ne ha fatto uno dei primi maestri a dedicarsi con impegno e dedizione all'insegnamento della scherma paralimpica.

Oggi - continua il massimo rappresentante della scherma italiana - piangiamo tutti la perdita di una figura simbolo del nostro mondo. Il mio pensiero commosso, anche a nome dell'intero Consiglio federale, va al figlio Enrico ed a tutta la famiglia, al Club Scherma Pisa "Antonio Di Ciolo" che, con l'inaugurazione della nuova sede ha realizzato uno dei suoi più grandi sogni, ed un abbraccio sincero va anche ai suoi tanti allievi che in Antonio Di Ciolo non hanno visto solo un maestro di scherma ma un punto di riferimento nel percorso di crescita e formazione umana. La scherma italiana lo ricorderà come una delle figure simbolo che ha contribuito a portare in alto l'onore dello sport italiano e dell'Italia nel Mondo".