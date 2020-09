Lucca, nuovo arresto per l'uomo che aveva danneggiato gli uffici della Questura

Ieri sera, 28 settembre, la Polizia di Stato di Lucca ha arrestato nuovamente l'uomo che lo scorso luglio era stato fermato per aver danneggiato gli uffici della Questura di Lucca.

L’ordine di carcerazione è stato emesso dal GIP Dr Silvestri. B. Z., di origine marocchina, era stato assolto perché incapace di intendere e di volere. Nei suoi confronti, però, il giudice aveva disposto la misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura, cosiddetta REMS, ancora in fase di individuazione da parte del magistrato di sorveglianza, perché “considerato pericoloso per sé e per gli altri”.

Appena uscito dal carcere l’uomo ha pensato bene di andare a far visita ad una delle sue vittime, una dottoressa in servizio al SERD, che l’anno scorso l’aveva denunciato per minacce e atti persecutori. Nell’occasione era già stata disposta nei confronti dell’uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa.

Nei giorni scorsi, dopo ulteriore visita del B. Z., la dottoressa ha sporto una nuova denuncia per violazione del divieto di avvicinamento, a seguito della quale il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere, che è stata eseguita ieri sera dalle Volanti della Polizia di Stato.

Fonte: Questura di Lucca