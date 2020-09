Dopo gli atti vandalici, torna a funzionare il fontanello di San Polo

Il Comune di Greve in Chianti ha ripristinato il fontanello di San Polo, oggetto in più occasioni di atti vandalici. L’impianto, installato 9 anni fa, è stato sostituito ed è tornato in funzione grazie ad un intervento sostenuto dall'amministrazione comunale. “Non si è trattato di una semplice opera di manutenzione ordinaria – ha dichiarato l'assessore all'Ambiente Simona Forzoni - ma di un intervento ben più complesso che ha richiesto l’installazione di un nuovo erogatore. Il fontanello di San Polo eroga acqua fresca e gassata di alta qualità".

L’importo che la spesa complessiva ha richiesto all'amministrazione comunale supera i 2mila euro. L’intervento effettuato ha permesso la sostituzione del filtro a carbone per la declorazione, del prefiltro per il recupero di residui, delle doppie membrane di ultrafiltrazione con certificazione, del frigo-saturatore con sufficienza di raffreddamento e ventilazione interna, degli erogatori al punto di erogazione di acqua liscia e gassata. L’acqua è in circolazione continua con pompa di ricircolo e scarico automatico per la quantità di utenza abituale, ogni 15-20 minuti.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino