Cerreto Guidi, lavori per un nuovo pozzo a Osteriaccia

Favorire una maggiore efficienza in termini di approvvigionamento idrico alla vicina centrale di potabilizzazione e garantire un ammodernamento complessivo dell’intero campo pozzi, con un ulteriore miglioramento dell’acqua erogata per qualità e quantità. Sono i principali obiettivi che intende perseguire Acque SpA nel comune di Cerreto Guidi con l’importante intervento, iniziato in questi giorni, per la costruzione di un nuovo pozzo in zona Osteriaccia, nei pressi dei campi pozzi Ripoli e Bassa.

Il progetto comporta un investimento ingente, dal valore di oltre 430mila euro, ed è destinato a incrementare la risorsa idrica disponibile a servizio della centrale Bassa. L’intervento, che durerà alcuni mesi, prevede la realizzazione di un nuovo pozzo a scopo idropotabile, delle opere elettriche per il corretto funzionamento dell’impianto, e la posa in opera della relativa condotta che lo collegherà alla rete idrica e quindi alla centrale acquedottistica di Bassa, distante circa un chilometro rispetto al luogo individuato per la perforazione.

L’opera di captazione andrà ad aggiungersi alle altre 5 già esistenti e manterrà in efficienza il campo pozzi sotto il profilo quantitativo. Il punto in cui avverranno le attività di perforazione e di costruzione del pozzo “Bassa 6” è stato autorizzato dal Genio Civile: è stato scelto in base al contesto idrogeologico dell’area e anche in funzione della distanza adeguata per ottenere un buon incremento della risorsa a disposizione presso la centrale di trattamento di Bassa.

Salvo imprevisti, l’intervento dovrebbe concludersi entro la prossima primavera, e il nuovo pozzo potrà così entrare in funzione per l’estate 2021, rappresentando un ulteriore strumento per far fronte al rischio di eventuali periodi di siccità nella zona dell’Empolese Valdelsa.​

Fonte: Acque Spa - Ufficio Stampa