Rilanciare l'Italia ai tempi del Coronavirus: l'iniziativa di un giovane di Oste

Christian Musotto è un ragazzo di trent'anni che vive a Oste. Finita la scuola si è inventato un lavoro come autista di mezzi di noleggio con conducente e ha trascorso gli ultimi anni ad accompagnare in giro, su e giù per l'Italia, turisti provenienti da tutto il mondo, alla scoperta dei borghi più belli del nostro Paese. Un lavoro che Christian ama molto e che ha voluto unire all'altra sua grande passione, quella per la fotografia. Così, oltre a fare l'autista, Christian si è improvvisato videomaker e tutti i suoi viaggi sono stati accompagnati da riprese e foto realizzate con un drone. Poi è arrivato il Covid-19 e tutto di colpo si è fermato. Il turismo internazionale è crollato. Christian, bloccato a casa come tanti suoi colleghi, si è accorto che nel tempo aveva accumulato tante ore di filmati che, proprio durante le settimane più dure del lockdown, ha voluto trasformare in un video - tributo all'Italia, forse piegata dal virus, ma ancora piena di bellezza e pronta a ripartire:« Non mi sento solo un autista, quando lavoro mi interessa a fare promozione del territorio. Amo l'Italia e voglio che i turisti conoscano il vero volto del nostro Paese, i suoi prodotti tipici, le sue bellezze, soprattutto quelle meno conosciute. - racconta Christian Musotto - Così, in un periodo tanto difficile, ho voluto rendere omaggio al mio Paese con un video che raccontasse l'Italia al mondo. Da marzo il turismo è crollato, ma sono certo che l'Italia saprà ripartire. Questo è il mio contributo alla promozione delle bellezze dell'Italia e spero che le persone vedendolo, programmino al più presto un viaggio nel nostro Paese». Un video che racconta l'Italia per immagini, dal mare di Pollica nel Cilento a Portofino, con un volo sulla campagna toscana. In questo viaggio non poteva mancare l'amata Montemurlo, la Rocca che domina la piana, la villa del Barone:« Montemurlo è meno conosciuta di altre mete turistiche ma ha molte potenzialità e nel mio lavoro cerco sempre di portare i turisti anche alla scoperta di questa parte di Toscana con le sue eccellenze dall'olio al vino dei Marchesi Pancrazi», conclude Christian. Soddisfatto il sindaco Simone Calamai che sottolinea:« Grazie al lavoro di promozione portato avanti da Christian, che da autista si è trasformato in vero promoter culturale del nostro Paese. Sono felice che la nostra Rocca faccia parte di questo video-tributo alle bellezze dell'Italia. Sicuramente, dopo il Covid, la bellezza e la cultura ci aiuteranno a ripartire e a superare tutte le difficoltà». Il video si trova sul canale Youtube di Chris Line ed è pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Montemurlo.

Qui il video.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa