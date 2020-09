Circolo Tennis Empoli, obiettivo D2 nel 2021

Traguardo di rilievo per il Circolo Tennis Empoli in avvio della nuova stagione. La società di via Vacchereccia vuole subito centrare l’obiettivo con la formazione maschile di serie D3 capitanata da Stefano Talini. Il traguardo diventerà realtà cogliendo altre due vittorie nel ‘tabellone’ di questo campionato regionale a squadre.

Alla seconda fase erano approdate 64 iscritte, uscite dai gironi provinciali dove il C.T.E. aveva prevalso sulla Polisportiva I’Giglio di Castelfiorentino e la Junior Tennis School di Fucecchio.

Ma le ammesse alle partite con eliminazione diretta sono già state dimezzate dopo il turno d’apertura in cui i biancazzurri hanno regolato i portacolori del Tc Mediterraneo Pisa per 3-1.

Tale risultato è stato propiziato dai successi di Alessandro Pane e di Stefano Bertini nei rispettivi singolari e da quello del doppio composto dallo stesso Bertini e da Paolo Marini ha conquistato il terzo punto.

La sconfitta del terzo singolarista Andrea Magherini non ha perciò inciso. Oltre ai protagonisti del confronto, la formazione empolese può contare su giocatori di valore come Roberto Simoncini, Iacopo Menichetti e Duccio Baldini.

I tennisti del Circolo di cui il maestro Mario Brogi è l’emblema, hanno dunque confermato di possedere i requisiti per ottenere l’ingresso nella serie D2 maschile del 2021 dove saliranno le migliori 8 toscane. Le 32 squadre in corsa torneranno in campo il 4 ottobre; quindi le sfide dell’11 ottobre designeranno le promosse. Poi si terranno i quarti, le semifinali e, domenica 1 novembre, la finale.

Fonte: Circolo Tennis Empoli