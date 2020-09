Diciottenni di Bagno a Ripoli ricevono la Costituzione e l'invito a donare il sangue: la mozione di Petruzzi

L'istituzione di una giornata dedicata ai giovani diciottenni residenti nel comune di Bagno a Ripoli con la consegna di una copia della carta costituzionale e l'invito a diventare donatori attivi nella comunità, è quanto richiede la mozione presentata da Cittadini di Bagno a Ripoli e approvata a maggioranza, ieri sera in consiglio comunale.

Cittadini di Bagno a Ripoli, tramite il giovane consigliere Corso Petruzzi pongono l'attenzione sulla tappa fondamentale del passaggio all'età adulta: i 18 anni. “I giovani sono i principali agenti di sviluppo economico, cambiamento sociale e innovazione tecnologica è, quindi, vitale investire nelle nuove generazioni, assicurando loro il vivere in ambienti che favoriscano la nascita di ideali, la creatività e le passioni” Prosegue il consigliere Corso Petruzzi “Offrire ai giovani mezzi, opportunità e percorsi per vivere in modo pieno e positivo la transizione alla vita adulta è l'unica strada da intraprendere. La partecipazione dei giovani alla vita politica del paese è fondamentale per radicare nelle generazioni future lo spirito di comunità, unione e appartenenza nonché far comprendere l'importanza di una partecipazione consapevole alla vita pubblica ed instillare senso civico. Istituire una giornata simbolica, dedicata alla celebrazione del raggiungimento della maggiore età, consegnando, insieme alla tessera elettorale una copia della carta costituzionale, spiegandone i valori, i diritti e i doveri di cittadinanza che incarna al suo interno. Unire anche l'invito a diventare donatori di sangue e prestare il consenso alla donazione degli organi, per instillare nelle nuove generazioni la generosità e l'altruismo che sono basi solide della nostra società."

''Essendo il più giovane dei consiglieri - Spiega il consigliere Corso Petruzzi, ideatore della mozione- ho intenzione di lavorare ad iniziative ed eventi che coinvolgono i giovani sull'importanza della 'res publica' e del senso civico al fine di eliminare l'indifferentismo alla politica e alle vicende della comunità, causate anche da una sempre più maggiore distanza tra Istituzioni e Giovani. Questa giornata è un primo importante passo per avvicinare le amministrazioni e i giovani. Celebrare con loro il raggiungimento della maggiore età, fase affascinante, piena di speranze seppur delicata e difficile sotto il profilo della crescita culturale e nell'inserimento nel mondo del lavoro, consegnare e spiegare i valori, i diritti e doveri di cittadinanza e gli insegnamenti, la responsabilità insiti nella storia della nostra Costituzione. Sandro Pertini disse che i giovani non hanno bisogno di prediche o sermoni, ma di esempi di onestà, altruismo, coerenza.

Ci vediamo con i 2002 ad anno nuovo! Vi aspetto!”

Fonte: Cittadini di Bagno a Ripoli