Commissione per la Partecipazione a Fucecchio, parla Cordone (Lega)

"Nel Consiglio comunale di Fucecchio(FI), dello scorso 23 settembre, per spirito di coalizione, ho votato a favore della mozione di Forza Italia sull'Istituzione di una Commissione consiliare per la Partecipazione, prevista dal'art.21 commi 2 e 3 dello Statuto comunale e contro la risoluzione del PD che la emendava, con lo spirito di un eletto che ritiene che argomenti di tale portata che riguardano la gestione dell'Amministrazione comunale, debbano essere trattati approfonditamente nelle Commissioni competenti prima di approdare in Consiglio comunale."

Marco Cordone (Consigliere Comunale Lega Salvini Fucecchio - Consigliere Nazionale ANCI)