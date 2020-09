Consiglio comunale San Miniato, 17 punti all'ordine del giorno

Giovedì 1 ottobre 2020, alle ore 17.00, nella Sala del Consiglio in Palazzo Comunale, è convocato il Consiglio Comunale di San Miniato.

La seduta sarà a porte chiuse nel rispetto delle disposizione anti Covid, ma sarà possibile seguire i lavori attraverso la diretta streaming sul canale YouTube del Comune di San Miniato, oppure accendendo al sito dell'Ente (www.comune.san-miniato.pi.it).

In allegato gli argomenti all'ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2. Comunicazioni da parte del Presidente del Consiglio Comunale circa variazioni di cassa (art. 175, comma 5 bis, lettera d) D. Lgs. n. 267/2000 e art. I.9, comma 2, vigente regolamento di contabilità) (Deliberazione G.C. n. 81 del 28.08.2020).

3. Approvazione verbale seduta consiliare del 28.04.2020. (Settore Affari Istituzionali e Legali).

4. Approvazione verbale seduta consiliare del 18.06.2020. (Settore Affari Istituzionali e Legali).

5. Risposta a interrogazione presentata il 28.07.2020 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Ritardo e incompletezza nomine San Miniato Promozione”.

6. Risposta a interpellanza presentata il 05.08.2020 dal Gruppo Consiliare “Lega Salvini San Miniato” ad oggetto: “Degrado ed incuria cimiteri”.

7. Risposta a interpellanza presentata il 28.04.2020 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Politiche abitative”.

8. Risposta a interpellanza presentata il 28.07.2020 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Commercio”.

9. Risposta a interpellanza presentata il 28.07.2020 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Vocintransito”.

10. Risposta a interpellanza presentata il 28.07.2020 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Lavori argine Egola a La Serra”.

11. Commissioni Consiliari Permanenti. Integrazione.

12. Riconoscimento di debito fuori bilancio per notula a saldo dell’Avv. Prof. Paolo Carrozza (Settore Affari Istituzionali e Legali). Immediatamente eseguibile.

13. TARI - Proroga pagamento 3^ rata in scadenza dal 31/10/2020 al 30/11/2020 e proroga al 15/10/2020 per la presentazione richieste riduzioni. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie). Immediatamente eseguibile.

14. Statuto di RetiAmbiente S.p.A., statuto delle società operative locali e patti parasociali fra i soci di RetiAmbiente S.p.A. – Approvazione schemi. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie). Immediatamente eseguibile.

15. Bilancio di previsione 2020-2022: Documento Unico di Programmazione (DUP). Integrazione. Modifica Programma delle Opere Pubbliche 2020-2022 a seguito di interventi convenzionati o assoggettati ad atto d'obbligo con esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo oneri. (Segretario Generale). Immediatamente eseguibile.

16. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 08.09.2020 ad oggetto: “Art. 175, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000. Bilancio di previsione 2020/2022. Variazione. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie). Immediatamente eseguibile.

17. Bilancio di Previsione 2020-2022. Variazione. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie). Immediatamente eseguibile.

