Contributi affitto 2020 a Scandicci, pubblicata la graduatoria definitiva

Per i contributi affitto 2020 sono pervenute 277 domande all’ufficio Casa del Comune di Scandicci, che ha provveduto alle istruttorie delle domande; nella graduatoria provvisoria sono presenti 226 nuclei familiari, mentre 51 richieste sono state ritenute inammissibili.

Da martedì 29 settembre a venerdì 9 ottobre 2020 è pubblicata la graduatoria provvisoria in esito al Bando 2020 per l'erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione. Gli interessati potranno, tassativamente entro il termine del 9 ottobre 2020, presentare eventuale ricorso in opposizione alla graduatoria, utilizzando l’apposito modello di ricorso debitamente sottoscritto e corredato di idonea documentazione, disponibile nella sezione Bacheca del sito web del Comune di Scandicci. Il ricorso dovrà essere consegnato inderogabilmente entro e non oltre venerdì 9 ottobre al Servizio Punto Comune del Comune di Scandicci, che riceve previo appuntamento telefonando ai seguenti numeri: 0557591711 – 712 – 713 – 714, oppure spedito tramite raccomandata A/R, obbligatoriamente entro e non oltre il 09/10/2020, a pena inammissibilità. L'Amministrazione non è responsabile di eventuali ritardi postali (art. 9 del citato bando di concorso). l'Ufficio Casa del Comune di Scandicci è a disposizione per ulteriori informazioni telefonando dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 allo 0557591203.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa