Coronavirus, classe in quarantena all'alberghiero di Montecatini

Dopo un caso di Coronavirus, è scattato l'isolamento per tutti. Un'intera classe dell'Istituto alberghiero Ferdinando Martini di Montecatini Terme è in quarantena dopo una positività al Coronavirus. Il dipartimento di prevenzione della Asl ha esaminato la situazione e ha valutato, a puro scopo precauzionale, di mettere in quarantena l'intera classe, come si legge sul profilo ufficiale del Martini. Si tratta del secondo caso rilevato in un plesso scolastico della Valdinievole dopo che nei giorni scorsi era capitato a una classe di Larciano.