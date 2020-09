Aziende costrette alla chiusura per il Covid, fino al 35% di riduzione della Tari a Scandicci

Le aziende di Scandicci costrette la scorsa primavera alla chiusura per Covid per un periodo fino a 30 giorni avranno un’agevolazione sulla parte variabile della Tassa sui rifiuti Tari pari al 25% dell’importo 2020, pari al 30% nel caso di chiusure tra i 30 e i 60 giorni, del 35% se il periodo di chiusura ha superato i 60 giorni.

Le riduzioni sulla Tari saranno applicate in considerazione dei codici Ateco delle diverse imprese, dal momento che le categorie obbligate alle chiusure dai decreti governativi erano state individuate proprio in base a questo tipo di classificazione, mentre per le ditte con più codici Ateco sarà considerata la media delle lunghezze dei diversi periodi di chiusura fissati. Le agevolazioni Tari per le aziende che hanno subito le conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid 19 sono state fissate dal Consiglio Comunale nella seduta di martedì 29 settembre 2020, con i voti favorevoli di Pd, Sandro Fallani Sindaco, misto (Italia Viva), Movimento 5 stelle e l’astensione di Lega Salvini premier e Centro destra per Scandicci Forza Italia-Udc.

“Assieme alle agevolazioni fissate per le aziende costrette a chiusure dai decreti governativi – dice l’assessore al Bilancio e Vicesindaco Andrea Giorgi – abbiamo deciso di applicare la riduzione della Tari del 35% anche alle strutture turistico ricettive del territorio, che nei fatti nel periodo dell’emergenza sanitaria non hanno potuto lavorare. Fin da subito abbiamo capito che l’emergenza Covid necessitava di risposte concrete, straordinarie e immediate, per questo motivo fin da subito abbiamo tagliato dal 40 al 15% l’importo relativo alla prima rata per tutte le utenze, domestiche e non, per dare respiro ai bilanci familiari e aziendali a tutte le utenze Tari di Scandicci, per poi rinviare ad oggi la definizione delle agevolazioni definitive in base ai diversi settori d’impresa. L’impegno per venire incontro alle esigenze delle realtà imprenditoriali cittadine è stato possibile grazie ad uno stanziamento di 800 mila euro da parte del Comune di Scandicci”.

Le agevolazioni sulla Tari per il Covid saranno applicate sull’importo della terza e ultima rata del prossimo 2 dicembre (la scadenza per la prima rata è stata lo scorso 16 settembre, mentre per la seconda rata sarà il prossimo 31 ottobre).

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa