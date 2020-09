Denunciato a Rufina per possesso di marijuana e coltello

Nella giornata di ieri, 28 settembre, i carabinieri della Stazione di Rufina hanno denunciato un 27enne disoccupato per possesso di stupefacenti e di un coltello a serramanico. Il giovane, fermato a un posto di controllo stradale a Contea, si è subito mostrato nervoso, insospettendo gli operanti, che hanno così deciso di approfondire il controllo: perquisendo il veicolo i militari hanno trovato un contenitore occultato sotto il sedile di guida con all'interno 15 grammi di infiorescenze di marijuana e, nel cassetto portaoggetti, un coltello a serramanico. La successiva perquisizione domiciliare ha poi consentito di rinvenire ulteriori 27 grammi della medesima sostanza. Per il giovane, già gravato da precedenti specifici, è così scattata la denuncia per entrambi i reati ravvisati.