Diabete giovanile, formazione dell'Aoup nelle scuole

Il diabete a scuola? Non è difficile da gestire se un Team di esperti (medici, dietisti, psicologi) si mette al servizio del personale scolastico per una serie di incontri di formazione online, utili per acquisire maggior sicurezza nella gestione dell’alunno.

Il diabete giovanile è infatti una condizione che influenza sicuramente anche la sfera scolastica visto che i ragazzi trascorrono molte ore a scuola. E’ dunque importante che il personale scolastico abbia un’adeguata conoscenza delle tematiche correlate alla gestione della condizione, sebbene esista già un protocollo regionale sull’accesso delle scuole alla formazione sui farmaci salvavita.

Per questo il team di lavoro dell’ambulatorio di Diabetologia dell’Unità operativa di Pediatria dell’Aoup (diretta dal professore Diego Peroni), composto dalla pediatra Emioli Randazzo (responsabile del suddetto Ambulatorio), da Margherita Valiani (specializzanda), Caterina Di Donato (infermiera specializzata), Alice Barale (servizio dietetico), Riccardo D’Angelo (laureando in dietistica), Chiara Toma (psicologa), in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale di Pisa (Michela Lupia) e l’Associazione giovani diabetici Pisa APS, mette a disposizione delle scuole specifici incontri di formazione online.

Il corso è strutturato per fornire una visione d’insieme sulla gestione del diabete giovanile, indagando sia l’ambito terapeutico sia quello alimentare e psicologico. “La gestione del bambino/ragazzo con diabete – dichiara la dottoressa Randazzo - richiede la presa in carico da parte di un team multidisciplinare. Oltre al medico e all’infermiere dedicato, infatti, sono fondamentali anche il dietista e lo psicologo e, considerata la quantità di tempo trascorso a scuola, anche il personale scolastico, che diventa di fatto un componente esterno del team che si prende cura di loro”.

L’invito a partecipare al corso è quindi rivolto a tutto il personale scolastico, docente e non, che desideri approfondire questa tematica.

Il primo appuntamento è programmato per domani, 30 settembre, alle 17 in modalità telematica (su piattaforma Google Meet) ed è già in previsione una seconda edizione nel mese di ottobre.

Fonte: Aoup - Ufficio Stampa