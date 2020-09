Dopo le offese social, la solidarietà: 7mila euro dalla municipale di Santa Croce al Meyer

Da una brutta vicenda è nato uno spontaneo gesto di solidarietà. Protagonista è la polizia municipale di Santa Croce sull'Arno che ha deciso di donare 7.000 euro all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Tutto è nato qualche mese fa da un video postato su Facebook. Un cittadino aveva ripreso un controllo da parte della municipale santacrocese e aveva messo tutto online. Sotto quel video si susseguirono caterve di commenti di pessimo tenore.

La polizia municipale decise di querelare chi commentò amaramente il post. I 'bulli da tastiera', come li ha chiamati anche il sindaco Giulia Deidda, hanno dovuto pagare un totale di circa 7.000 euro che la municipale ha deciso di dare in beneficenza.

"Non si può e non si deve passare sempre sopra a tutto, perché tutti i lavoratori hanno il diritto di svolgere il proprio mestiere senza essere derisi o offesi e perché se ognuno di noi si mostrasse intransigente nei confronti dell’odio a cui ci stiamo abituando, saremmo sulla strada per costruire una società migliore. Bravi davvero, siamo orgogliosi di voi, perché tutti insieme, compatti, avete dato una lezione di civiltà ai nostri cittadini, e anche questo significa prendersi cura della sicurezza di un paese" ha scritto Deidda.