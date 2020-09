Esenzione Tari a Marcignana, Lega: "Era il minimo che il Comune potesse fare"

Tari pari a zero per i negozi di Marcignana. Empoli ha deciso nell'ultimo Consiglio comunale di stabilire una completa esenzione per le utenze non domestiche della frazione, 'colpita' dai lavori al ponte di via della Motta.

Andrea Picchielli a nome del gruppo Lega ha commentato: "Abbiamo votato a favore di un provvedimento necessario per i commercianti. Passa il messaggio che il Comune abbia fatto molto per loro, ma in realtà questo è il minimo che si potesse fare".

Ancora il leghista: "Questi commercianti vanno risarciti ma purtroppo il risarcimenti sarà solo una piccola parte, dopo tutti i problemi che hanno avuto. Dopo la chiusura per lockdown e i lavori, secondo noi poteva essere evitabile la ulteriore chiusura per i lavori alla pista ciclabile. Rimandare i lavori sarebbe stato a costo zero, anche se poi l'azienda è stata celere".

"L'amministrazione ha già parlato della grande cupola per il Natale, quindi c'è attenzione per il centro storico, ma speriamo sia lo stesso pure per le periferie. Speriamo venga fatta qualche iniziativa specifica per far respirare anche le parti più periferiche di Empoli" ha concluso Picchielli.