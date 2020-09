Esenzione Tari per i negozi di Marcignana danneggiati dalla chiusura del Ponte, ok in Consiglio

Voto unanime di tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio Comunale ieri sera, lunedì 28 settembre, nella seduta che si è svolta al Palazzo delle Esposizioni di Empoli, per la proposta presentata dalla giunta comunale sulle agevolazioni TARI 2020 per le utenze non domestiche della frazione di Marcignana.

L’iniziativa era già stata annunciata e adesso, con l’approvazione di tutti i consiglieri comunali presenti, di tutti i gruppi consiliari, può iniziare l’iter amministrativo per renderla concreta.

«Un impegno che avevo personalmente preso con le attività di Marcignana lo scorso 4 agosto – ricorda il sindaco di Empoli Brenda Barnini - in un incontro pubblico e che rispettiamo nel più breve tempo possibile, di fatto al primo Consiglio Comunale svolto. Così come siamo riusciti a realizzare nei tempi previsti il passaggio sotto il ponte della pista ciclabile lungo l'Arno. Esentare dalla Tari 2020 le attività della frazione è un gesto concreto di sostegno a chi è stato duramente colpito dalla chiusura del ponte prima e dal lockdown dopo. È una iniziativa coerente con le altre intraprese dalla Giunta in questi mesi per ridurre tasse e tariffe alle attività commerciali e produttive. Rilevo con piacere che questa volta, a differenza delle decisioni prese nel mese di luglio, c'è stato un voto unanime anche da parte delle opposizioni».

Già era stata approvata l’esenzione per il periodo di chiusura del lockdown per tutte le utenze non domestiche del Comune di Empoli.

Un provvedimento che ha previsto l’esenzione dal pagamento della parte variabile della Tassa Rifiuti.

Adesso le utenze non domestiche di Marcignana beneficeranno di questa agevolazione ulteriore dovuta all’intervento sul ponte per il suo consolidamento che lo ha costretto alla chiusura dal 26 febbraio al 23 dicembre 2019. Lo stesso ponte, per la realizzazione del sottopasso del percorso ciclopedonale, è stato chiuso anche fra il 6 luglio e l'11 agosto 2020. Dunque una chiusura totale di 11 mesi.

Le utenze non domestiche sono considerate le attività produttive, commerciali e professionali.

La decisione per le utenze non domestiche di Marcignana considera tutto l’anno 2020 come esenzione, sia della parte fissa sia di quella variabile. In sostanza Alia, nella prossima bollettazione, invierà un avviso alle attività in cui si informa del provvedimento del Comune di Empoli e in cui si spiega che, di ufficio, il pagamento della tari per il 2020 non è dovuto. Quindi, a coloro che eventualmente hanno già pagato la prima rata del 15 settembre, la cifra verrà conguagliata, ovvero stornata, dai pagamenti futuri.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa