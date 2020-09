Firenze verde e smart, evento su Youtube del Comune

Le ultime azioni promosse dall’amministrazione comunale fiorentina per costruire una città più verde, smart e resiliente. Sarà il tema al centro dell’evento online in programma domani 30 settembre alle 17.30 sul canale Youtube della Città di Firenze.

Dal sistema informativo del Verde pubblico alla mappa del verde online, fino ai progetti ‘Dona un albero’ e ‘Un albero per ogni nato’, alla Smart Irrigation e al Piano del verde: un’occasione per fare il punto su verde, digitale e pianificazione per una Firenze più sostenibile.

Interveranno l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re sul tema “Lotta ai cambiamenti climatici e città sostenibili: gli obiettivi dell’agenda 2030 al centro del programma di mandato”; il direttore della Direzione Ambiente Mirko Leonardi sul tema “Dal Sistema informativo del Verde Pubblico alla partecipazione dei cittadini: strumenti complementari per un’azione amministrativa efficiente e inclusiva”; il dirigente del Servizio Sviluppo infrastrutture tecnologiche Gianluca Vannuccini sul tema “Irrigazione smart e controllo integrato dei dati: il digitale come strumento necessario per un uso razionale delle risorse naturali”; la presidentessa del Corso di laurea magistrale in Architettura del paesaggio del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze Anna Lambertini sul tema “Verso il primo Piano del Verde e degli spazi pubblici aperti della Città di Firenze”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa