Foto Club Vinci ospita Luca Fornaciari, specializzato in scatti alle stelle

Giovedi' 1 Ottobre alle 21.20 il Foto Club Vinci avrà come ospite Luca Fornaciari che con "Polvere di Stelle" presenterà la Fotografia Astronomica.

La fotografia ha da sempre svelato le meraviglie del mondo che ci circonda senza ricorrere a difficili descrizioni scientifiche. Esiste però una forma molto speciale di fotografia che vive da sempre un legame simbiotico con la scienza, diventando addirittura un utile strumento per studiare l'universo. Durante la conferenza divulgativa con rassegna fotografica "Polvere di stelle: l'arte dell'astrofotografia", Luca guiderà adulti e ragazzi in un viaggio fotografico alla scoperta delle meraviglie del nostro universo, raccontando scatti di stelle, nebulose e galassie realizzati dal suo osservatorio di Maranello (MO). Saranno anche illustrati i diversi metodi per avvicinarsi alla fotografia notturna nelle sue diverse forme.

Luca Fornaciari si occupa di fotografia e formazione grafica.

Specializzato in fotografia astronomica, è stato premiato in Parlamento nel 2019 per la sua attività divulgativa, nel 2020 ha vinto l’Annual Photography Awards per la categoria “Astratto” con il suo progetto: The Art Of Astrophotography.

Luca organizza workshop fotografici, conferenze, eventi divulgativi e serate di osservazione al telescopio con l'obiettivo di far avvicinare grandi e bambini all'astronomia amatoriale e all'astrofotografia.

Fonte: Foto Club Vinci