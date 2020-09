Gran Galà Confesercenti Toscana Nord, tante autorità e associazioni presenti alla seconda edizione

Anche il neopresidente della Regione Eugenio Giani, alla sua prima uscita ufficiale nella nostra provincia, ha voluto essere presente alla seconda edizione del Gran Galà di Confesercenti Toscana Nord organizzato al Cosmopolitan Golf Club Restaurant di Tirrenia.

“Adesso la campagna elettorale è finita – ha detto nel suo intervento di saluto – bisogna pensare alla Toscana ed ai toscani. Sono pronto a lavorare per non lasciare indietro nessuno. A cominciare dalle imprese per le quali penserò a nuovi interventi per la liquidità a fondo perduto”.

Non poteva mancare ad un evento così particolare che l’associazione di via Ponte a Piglieri ha voluto dedicare a quelle imprese che durante il lockdown si sono messe in particolare evidenza con azioni di solidarietà. Non a caso il titolo dato a questa seconda edizione è stato “Cuore d’impresa”. Tanti gli imprenditori presenti ma tante anche le autorità che hanno voluto essere presenti: dal prefetto Castaldo al neoconsigliere regionale Antonio Mazzeo, dai sindaci di Pisa Michele Conti, di Cascina Dario Rollo, di Casciana Terme Lari Mirko Terreni e di San Giuliano Sergio Di Maio al presidente della Provincia Massimiliano Angori. E ancora gli assessori pontederese Sonia Luca, quello sangiulianese Gabriele Meucci ed il consigliere comunale di Pisa Matteo Trapani. Presenti anche i vertici della Confesercenti regionale con il presidente Nico Gronchi, il direttore Massimo Biagioni e il responsabile commercio Gianluca Naldoni.

A fare gli onori di casa per Confesercenti Toscana Nord, il presidente Alessio Lucarotti e il direttore Miria Paolicchi, oltre ai presidenti e responsabili delle varie aree e dei sindacati di categoria. “Dopo il successo della prima edizione a Villa Maya l’anno scorso – spiega il responsabile area pisana Simone Romoli che ha curato l’organizzazione – abbiamo voluto ripetere questa occasione di riconoscimento per i nostri soci. Occasione che è diventata speciale perché legata all’impegno che tanti imprenditori durante il lockdown hanno messo per aiutare che aveva più bisogno. Un grazie infine – ha concluso Romoli – agli sponsor che hanno contribuito al successo di questa serata: Tesori di Toscana, Salumificio Rosi, Casteltorricchi, Trinci Caffè, Alioth Group, UnipolSai ABC subagenzia presso Confesercenti, Ford BluBay, Banca Popolare di Lajatico ed a Giacomo Lazzeri che ha curato il servizio fotografico”. Nelle parole del presidente regionale Gronchi e di quello Toscana Nord Alessio Lucarotti tutta la soddisfazione per la serata. “Si è parlato di imprese e di Toscana con il presidente che è rimasto tutta la sera con i tanti associati presenti e con tutto il gruppo dirigente della Toscana e dell'area pisana. Nonostante qualche altra associazione faccia di tutto per distruggere la credibilità di chi rappresenta le imprese, chi sceglie ogni anno Confesercenti come la casa della propria impresa sa che un po’ come l'immagine dell'Italia che ha dato il presidente Mattarella: in Confesercenti amiamo la libertà, ma anche la serietà”.

I riconoscimenti sono andati all’agenzia di Viaggi Erili di Pisa e la Hope Arredamenti di Perignano per la donazione di mascherine alla Pubblica Assistenza, alla pizzeria “Gusto al 129” per le pizze donate a medici e personale sanitario, alla gelateria I Portici di Cascina per la sua fornitura settimanale di gelato artigianale alla casa famiglia di Marciana. E ancora alla Toscana Ristoro di San Giuliano Terme e alla Tutto Matic che hanno donato le loro scorte di magazzino all’Emporio della Solidarietà della Caritas, all’Osteria Anita di Federico Benacquista che, insieme ad altri ristoratori, il 1° maggio ha offerto porzioni di lasagne a medici e infermieri in servizio, ai ristoratori della Fiepet che per due mesi, tutte le domeniche, hanno assicurato un primo piatto alla mensa Caritas e alla Glou Glou di Montacchiello che ha donato alla Pubblica Assistenza del Litorale una macchina a ozono per sanificare gli ambienti.

Fonte: Confesercenti Toscana nord