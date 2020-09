La sanità dopo il Covid-19, protagonisti a confronto a Firenze

Tre giorni, due appuntamenti, 30 eventi, 400 relatori e partecipanti ai tavoli di lavori, 5 mila iscritti online, circa 100 ore eventi-attività. Sono alcuni dei numeri del Forum del Sistema Salute 2020 che si apre a Firenze il primo e 2 ottobre, con un secondo appuntamento il 5 novembre.

Nei giorni dell'evento online, sono previste 50 interviste, 27 ore di diretta giornalistica in studio, 80 giovani che si sfideranno in un Hackathon online e 7 esperti che lo gestiscono, 200 MByte di connettività in studio.

Il tema al centro della discussione è come è cambiata e come dovrà ancora cambiare la sanità italiana dopo il Covid-19. In un inedito ambiente in forma digitale e innovativa, saranno chiamati a confrontarsi tutti gli attori del sistema sanitario. Per l’occasione è stata messa a punto una nuova piattaforma hi-tech in cui gli incontri saranno trasmessi in diretta in diverse 'stanze' virtuali, sempre garantendo l'interazione, lo scambio di idee e spunti. Quanto emergerà dal dibattito sarà poi condensato in una serie di proposte e position papers per l’innovazione del sistema, che verranno presentati nella giornata "Reloaded" del 5 novembre.

"Il Forum - spiegano gli organizzatori - sarà la prima grande occasione di confronto nazionale sul futuro del sistema sanitario italiano dopo l'emergenza Covid-19. Un evento davvero speciale. Speciale perché si pone l’obiettivo di contribuire alle giuste scelte di cambiamento in Sanità, evitando sprechi e dispersioni ma costruendo resilienza. Speciale nella partecipazione, che avverrà attraverso strumenti digitali su cui abbiamo costruito - in modo partecipativo - programmi e modalità di fruizione particolarmente innovative, a tratti rivoluzionarie. Speciale, come speciali sono le reali occasioni di incontro e di scambio in questa stagione particolare".

Il programma toccherà tutte le aree del complesso sistema della salute, a partire dalla governance del Servizio Sanitario Nazionale e dalla necessità strategica dei network tra Regioni, Paesi e continenti per affrontare le nuove sfide e dalla necessaria continua evoluzione digitale. L’1 e il 2 ottobre si parlerà anche di malattie rare, di terapie biologiche, dell’impatto della pandemia sulla salute mentale, del nuovo procurement e del rapporto con il mondo farmaceutico. Protagonisti del dibattito saranno rappresentanti del mondo della politica e delle istituzioni, medici, ricercatori, docenti universitari, aziende, cittadini.

In programma, il 5 novembre, anche un hackaton: un incontro-contest virtuale in cui giovani talenti della digitalizzazione e della medicina si sfidano per “inventare” soluzioni tecnologiche che siano in grado di semplificare la vita alle persone affette da malattie rare.

Il Forum è un melting pot di iniziative e laboratori, un ambiente stimolante per immaginare la sanità del futuro.

Al Forum, del tutto gratuito, è possibile iscriversi fino da ora sul sito forumdellaleopolda.it

Fonte: Ufficio Stampa