La Società Cooperativa Vega Firenze in liquidazione, incerto il futuro di 70 lavoratori

La Coop Vega, società di pulizie di Firenze, a seguito della perdita di appalti ha deciso unilateralmente di procedere con l’apertura della procedura di mobilità, senza aver aperto un tavolo di confronto con le Organizzazioni Sindacali per cercare possibili strade e alternative e scongiurarne la chiusura.

Filcam-Cgil Fisascat-Cisl e Uiltrasporti hanno fin da subito attivato tutti i possibili percorsi anche con le Istituzioni per trovare soluzioni condivise ed evitare così altre perdite di posti di lavoro. “Non sarà semplice - dicono i sindacati - ma dobbiamo provare, per quanto possibile, a dare continuità lavorativa a persone che si sono sempre impegnate diligentemente e che ora vedono sfumare i loro sacrifici. Siamo al fianco dei 70 lavoratori e delle loro famiglie nella rivendicazione del proprio posto di lavoro e della propria professionalità che per nessuna ragione deve rischiare di andare perduta. Invitiamo quindi la società a fare tutti quei passaggi per cercare di rimettersi in gioco dando stabilità a questi lavoratori, auspicando il maggior supporto possibile da parte delle Istituzioni”.

Fonte: Filcams-Cgil Fisascat-Cisl Uiltrasporti di Firenze