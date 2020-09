Libri, presentazione di Mr Globalization di Paolo Fresco a Palazzo Vecchio

Il libro ‘Mr Globalization’ del manager Paolo Fresco, scritto con Enrico Dal Buono ed edito dalla Nave di Teseo (Milano 2020, euro 17.00, pagine 174, introduzione di John Elkann), sarà presentato giovedì 1 ottobre, a Firenze, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio alle ore 18.30. Oltre l’autore sarà presente anche il sindaco Dario Nardella.

Il libro, come si legge nella scheda dell’editore, racconta l’ascesa di “un ragazzo italiano diventato uno dei manager più potenti d’America, prima di prendere il timone della Fiat e cambiare per sempre il capitalismo industriale del nostro paese. È la storia di uno studente di Genova – compagno di scuola di Paolo Villaggio e oggetto delle sue prime, sferzanti battute – che diventa vice chairman della General Electric, una delle più potenti aziende americane. Fresco è protagonista di feroci contrattazioni per il petrolio in Arabia Saudita, dell’acquisizione della Olivetti, delle trattative al Danieli con i Lloyd’s di Londra, di licenziamenti dolorosi e grandi rivoluzioni. Tutte vittorie che lo portano ai vertici mondiali e gli fanno guadagnare il soprannome di Mr Globalization, capace di intuire tra i primi le nuove dinamiche dell’economia internazionale. Nel 1998 Gianni Agnelli offre a quel talentuoso manager la presidenza della Fiat e Paolo Fresco interpreta una stagione difficile con coraggio e felici intuizioni: dal potenziale di Maserati e New Holland alla lunga battaglia con le banche per la ristrutturazione del gruppo”.

Paolo Fresco (Milano, 1933), studia al liceo Andrea Doria di Genova e si laurea in legge nella stessa città. Avvocato, lavora per lo studio Lefebvre D’Ovidio di Roma. Assunto nella controllata italiana della General Electric, nel 1991 viene nominato a New York vice chairman della casa madre. Dal 1998 al 2003 è presidente della Fiat. Nel 2013 fonda la Paolo e Marlene Fresco Onlus, di cui è tutt’ora presidente.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa