Livorno premia 149 studenti diplomati con il massimo dei voti

Tradizionale cerimonia di premiazione dei “centisti”, ovvero degli studenti che hanno ottenuto il massimo dei voti all’ultima prova di maturità, venerdì prossimo 2 ottobre alle ore 16.

La cerimonia si svolgerà all’interno del Teatro Goldoni, scelto come ampio spazio per garantire la compresenza di numerose persone nel rispetto delle normative antiCovid.

E i premiati quest’anno saranno davvero tanti. Sono infatti ben 149 gli studenti che si sono diplomati con la votazione massima di cui 86 femmine e 63 maschi. Tra questi anche due detenuti della Casa Circondariale “Le Sughere” che riceveranno l’attestato il 7 ottobre all’interno dell’Istituto per mano dell’assessore al sociale Andrea Raspanti.

Venerdì 2 ottobre al Teatro Goldoni il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, insieme all’assessore all’istruzione Libera Camici, consegneranno ai premiati una pergamena “quale riconoscimento per l’ottimo risultato ottenuto in occasione dell’esame di maturità e come ulteriore stimolo per credere nella creazione e nella realizzazione dei propri obiettivi”.

Questi i premiati:

ARDITTI LEONARDO

BACCASSINO MICHELA

BACCI SIMONE

BADALAMENTI SARA

BAGGIANI SERENELLA

BAGNASCO BENEDETTA

BARTALI SARA

BARTORELLI SAMUELE

BATTISTI ALESSANDRO XAVIER

BERNINI MATTIA

BERTI MICHELA

BERTONCELLO GIULIA

BIGONGIARI GINEVRA

BOLDRINI SAMUELE

BRACCIOTTI AURORA

BRUGNONI CHIARA

BULLERI DAVIDE

BUTTERI CLAUDIA

CASCEGNA IRENE

CASINI VALENTINA

CECCANTINI LORENZO

CECCOTTI CHIARA

CERRAI SARA

CHENG ZHU RI

CIAPONI ALICE

CIARDI ANNA

COCCO DILETTA

COLACIELLO GIADA

COLOSIMO FRANCESCA BEATRICE

CONTINI ELISABETTA

COREA MARIA

CORTI BENEDETTA

COSTA CARLOTTA

CUOMO ANDREA

D'AMICO ELISA

DANIELI NICCOLO'

DE MARTINO FILIPPO

DE VITA MARICA

DEMI SEBASTIAN

DI CIUCCIO RACHELE

DI MARZIO LUCIO

DILILLO GIOVANNI

DINI ELISA

DISTEFANO MARTA

DONATO RICCARDO

FACCINI GIACOMO

FANTASIA ANASTASIA

FERRO MARIN

FORMIGLI LUDOVICA

FREDIANI GIULIA

FRESCHI FILIPPO

FULCERI GIULIA

GALIGANI ANDREA

GALOPPINI FILIPPO

GAZZARRINI MATILDE

GAZZETTI ALESSANDRO

GENOVESI LORENZO

GIACHETTI GREGORIO

GIARDI ANDREA

GIAROLA DIEGO

GIGLIOTTI ALESSANDRO

GIOVANNINI MARTA GIAELE

GIZZARELLI JACOPO

GNAN VIRGINIA

GRAGNANI NICOLA

GRANDINI MARCO

GREGORI ELENA

GRIGOLI-CHIMERA SARA-MARTINA

GUARNIERI GIADA

IANNUCCI MICHELLE

LAGANA' GIULIA

LENZI IRENE

LEONE GIANLUCA

LUCCHETTI VALENTINA

LUCIOLI CLAUDIA

MAGGIANI EMMA

MAGNIS OTTAVIO

MAGRINI ALESSIA

MANNARI LUCA

MANUELLI ALESSIO

MARCHETTI ALESSIO

MARIOTTINI LISA

MARTELLI MATILDE

MARTOLINI FRANCESCA

MARZESI GAIA

MATTEI MASSIMILIANO

MATTUOLO CAROLINA

MEGGIOLARO SILVIA

MEINI FEDERICO

MELIS MARCO

MENICHETTI EVA

MERLINI GIULIA

MILANI ALESSIA

MOLLO LEONARDO

MORELLI AURORA

MOSTI LINDA

MOZZINO CAROLINA

MUNAFO' LORENZO

NANNIPIERI RACHELE

NORFINI MANUEL

ORSINI GIULIA

PALANDRI LAVINIA

PALAZZI SARA

PANTANI IRENE

PANTOSTI ASIA

PARISI CHRISTIAN

PERUGINELLI FILIPPO

PETRAI VITTORIO

PIRAS WILMA

PORCHEDDU LORENZO

PORRI NICOLA

PRENCIPE GIOVANNI

PUCCETTI CLAUDIA

PUGLIESE MATTEO

QUIRICONI CHIARA

RAPEZZI EMMA

RAZZAUTI FEDERICO

REALACCI LUIGI

RENUCCI ALESSIA

REPETTI ANDREA

RIZZO EMILIANO

ROMAGNOLI ALESSIO

RONDININI VIRGINIA

ROSADA DIEGO ROLANDO

ROSSI GIACOMO

SABATINI LORENZA

SAMMURI GIORGIA

SANDRUCCI MICHELE

SANTONOCITO ANTONIO

SCARAMELLI MARTINA

SCICOLONE FRANCESCO

SHU GABRIELE

SILIANI ALESSIA

SIMONETTI ROSSELLA

SODOMACO ASTRID

SPOSINI GIULIA

TAMBERI SIMONE

TESTA MIREA

TINAGLI LILIA

TOTA CHIARA

TOTARO MATTIA

UGHI MARGHERITA

VENNI GIANLUCA

VETTORI ELISABETTA

VIACAVA TOMMASO

VIANI MATILDE

VITALE SIMONA

VIVALDI MARTINA

VUOTO STEFANO

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa