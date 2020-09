Si sono svolte stamattina, 29 settembre, a Colognora di Compito, le celebrazioni per il santo patrono della Polizia di Stato San Michele Arcangelo.

Alle 9 il Questore ha deposto una corona in onore dei caduti della Polizia di Stato. Successivamente la cerimonia, che ha visto molta partecipazione e commozione, è stata officiata dall'arcivescovo di Lucca Monsignor Giulietti, alla presenza della comunità locale, che ha accolto con entusiasmo questo evento, e delle autorità della provincia, in particolare il Prefetto, il Procuratore, i Sindaci dei comuni di Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari e Montecarlo, i Comandanti dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale di Capannori e dei Vigili del Fuoco, e l'Associazione Nazionale Polizia di Stato.

Fonte: Questura di Lucca