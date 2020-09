Lucca Film Festival, donate 17mila mascherine compostabili in bambù a spettatori e attori

Fabio Perini, una delle aziende di riferimento del territorio lucchese, ha donato 17 mila mascherine compostabili in bambù per la sicurezza di spettatori e attori del Lucca Film Festival e Europa Cinema, evento iniziato il 25 settembre e che continuerà fino al 4 ottobre tra Lucca e Viareggio e online sulla sala virtuale Più Compagnia.

Il festival quest’anno è un evento diffuso in vari luoghi della città, con proiezioni, incontri “digitali” e dal vivo, e che ospiterà, tra gli altri, diversi attori come Matt Dillon, Elio Germano, Vinicio Marchioni, Sandra Milo e Caterina Guzzanti. Un programma che avverrà nel pieno

rispetto delle norme di sicurezza sanitaria a cui anche Fabio Perini ha voluto contribuire, grazie alla donazione di mascherine in “tessuto non tessuto” a base di bambù compostabile.

Si tratta di mascherine monovelo, utilissime per l’uso quotidiano, collettivo e in comunità come aeroporti, trasporto pubblico, centri commerciali, supermercati, negozi di alimentari e luoghi di lavori. Un brevetto sviluppato da Fabio Perini in poco più di un mese durante il lockdown.

“Come azienda – commenta Enrico Zino, Head of Marketing Fabio Perini S.p.A. – abbiamo voluto dare il nostro contributo affinché un evento così importante per Lucca si potesse svolgere in piena sicurezza. Un gesto che sottolinea come la nuova socialità passi attraverso determinate regole e strumenti che possono assicurare la sicurezza di tutti”.

Fonte: Ufficio Stampa