Serra e piante di marijuana allo stand, denunciata al Lucca Tattoo Expo

Una pianta di marijuana, una serra con delle piantine e un barattolo con infiorescenze: tutto questo esposto in bella vita nello stand al Lucca Tattoo Expo. Una commerciante ferrarese è finita nei guai sabato 26 settembre a Lucca.

I poliziotti in borghese hanno nostato la pianta di marijuana, la serra e le infiorescenze al suo stand. Fingendosi interessati, si sono avvicinati alla venditrice e le hanno chiesto se potessero acquistare la pianta: la donna ha risposto affermativamente consigliando, al contempo, di non farla crescere troppo perché avrebbe certamente prodotto delle infiorescenze, per cui avrebbero potuto passare dei guai.

A quel punto i poliziotti, dopo essersi qualificati le hanno chiesto di mostrare loro le etichette riportanti l’identificazione delle piante in vendita e il principio attivo. La commerciante ne era sprovvista.

Successivamente sottoposte a narcotest, dal Gabinetto provinciale della Polizia Scientifica, le piante sono risultate positive al THC, principio attivo della cannabis. È scattato il sequestro penale e la denuncia per detenzione ai fini di spaccio.

Sarà la Procura della Repubblica a disporre, nei prossimi giorni, l’esame utile ad accertare la concentrazione del principio attivo e il conseguente effetto drogante.