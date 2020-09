Mascherine griffate con il logo del Comune di Montemurlo: il dono dell'azienda Luilor

Mascherine tessute appositamente con il logo del Comune di Montemurlo. Sono quelle che ha realizzato per l'amministrazione comunale l'azienda Luilor di via Tintori a Montemurlo. Questa mattina il sindaco Simone Calamai ha incontrato Marco Biagioni, titolare dell'azienda e lo ha ringraziato per il dono. Le mascherine sono una novità per la nota ditta che produce tessuti per arredamento per le più note marche internazionali e conferma la capacità delle imprese del nostro territorio di riconvertire una parte produttiva in funzione delle mutate esigenze della popolazione.

«Quando Marco Biagioni mi ha proposto di realizzare delle mascherine in tessuto personalizzate per il Comune ho accettato molto volentieri. Si tratta di un prodotto unico che con piacere ora distribuirò a tutti i dipendenti del Comune. Un simbolo di identità e di appartenenza e un gesto di generosità che conferma il grande cuore delle aziende montemurlesi che in questi mesi, pur nelle difficoltà, hanno sempre dimostrato vicinanza alle esigenze della comunità». Le mascherine, di colore grigio con il logo del Comune- il cane rampante- saranno anche utilizzate in occasioni ufficiali.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa