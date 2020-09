Meceta in concerto a Fucecchio, presenta Luca Abete

Dopo il palco dell'Ariston i Meceta tornano ad esibirsi a Fucecchio. Sabato 3 ottobre piazza Montanelli farà da cornice al concerto della band pop-rock fucecchiese che torna nella propria città natale dopo l'esordio sul prestigioso palco del Teatro Ariston di Sanremo in occasione delle finali nazionali della 33° edizione del Sanremo Rock & Trend Festival che si sono tenute dal 6 all'11 settembre scorsi.Il concerto, patrocinato dal Comune di Fucecchio e ad ingresso gratuito, inizierà alle ore 21 e sarà presentato da Luca Abete. La serata si svolgerà nel pieno rispetto delle misure anti-covid, con mantenimento delle distanze interpersonali e uso obbligatorio della mascherina.

I Meceta nascono ufficialmente nel 2015 da un'idea di quattro amici, affacciandosi per la prima volta nel panorama musicale. Pubblicano il loro primo ep Gioventù con una formazione che è poi cambiata nel 2019, con la rimozione della seconda chitarra e l'inserimento delle tastiere, dando vita a nuove produzioni. Componenti: Luca Medici classe '97 (chitarra e voce solista), Stefano Medici classe '92 (batteria), Gabriele Celeste classe '98 (basso), Alessio Fittipaldi classe '99 (tastiere e synth). Il 25 agosto è uscito il primo singolo Se io potessi, con il quale hanno partecipato a Sanremo Rock.Maggiori informazioni sul sito internet www.meceta-official-web.it e sulla pagina Facebook Meceta.

L'assessore alla cultura Daniele Cei commenta così: "Siamo molto orgogliosi del percorso che questi giovani fucecchiesi hanno intrapreso e dei successi che stanno ottenendo. Augurandoci di vederli presto su palcoscenici prestigiosi abbiamo avuto il piacere di supportare questo loro evento a Fucecchio. Inoltre ci fa molto piacere avere come ospite un personaggio noto e di successo come Luca Abete che arricchirà senz'altro la performance con i suoi interventi".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa