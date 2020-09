Mostra patente falsa ai carabinieri, arrestato in Valdarno

Un pregiudicato albanese di 23 anni è statao arrestato a Figline e Incisa Valdarno nella serata di ieri, lunedì 28 settembre, durante un controllo del territorio dei carabinieri. Il giovane, fermato dai carabinieri, ha iniziato a destare sospetti perché sembrava particolarmente agitato. Alla richiesta dei documenti, ha fornito una patente di guida contraffatta con generalità false.

Dopo le verifiche sul documento mostrato e gli accertamenti di rito, il soggetto è stato identificato e denunciato per falsa attestazione. Su di lui pendeva inoltre una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per evasione e di un ordine carcerazione a seguito di una condanna definitiva a 2 anni e 2 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio.

Per questo è stato trasferito presso il carcere di Firenze Sollicciano.