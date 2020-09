Un uomo è in stato di fermo ed è sotto interrogatorio con l'accusa di omicidio e tentato omicidio di un 44enne, Mirko Congera. L'assassinio è avvenuto questa notte nell'appartamento di Congera in via Firenze a Prato. L'uomo è stato ferito a morte con delle coltellate. Ferita anche la compagna dell'uomo, al momento all'ospedale Santo Stefano di Prato, ma lei è fortunatamente fuori pericolo di vita. I carabinieri hanno subito rintracciato il conoscente della coppia.L'interrogatorio è in corso.

Omicidio Prato, il secondo in pochi giorni in Toscana

La Toscana si macchia ancora di sangue, quello di questa notte è il secondo omicidio avvenuto in terra toscana dopo la morte di Roberto Checcucci, 50enne di Fucecchio trafitto a coltellate sull'argine dell'Arno a Castelfranco di Sotto. Anche in questo caso stanno indagando i carabinieri e le indagini sono ancora aperte.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO