Ortopedia Sos Volterra chiede chiarezza

Nei primi nove mesi del 2019, l'Ortopedia volterrana ha fatto più o meno lo stesso numero di interventi dello stesso periodo di quest’anno. Ma senza i tre mesi di blocco e con quattro persone in servizio, non con le due attuali, più il responsabile di Pontedera e Volterra, quando può. Per cui grazie al personale si è in proporzione, anche se non in termini assoluti, aumentata di un terzo l'attività. Ricordiamo all'ASL, alla Regione e a chi la appoggia in tutto e per tutto, che tutto questo avviene per buona volontà e impegno del personale di Sala Operatoria e del reparto, mentre in Sala si fanno le nozze coi fichi secchi e all'Ortopedia volterrana servono cinque medici e addirittura sette sono i chirurghi che complessivamente devono poter tornare ad operare. A questo punto, mentre da mesi continuano ad esserci solo due operatori fissi come Ortopedici, non è che qualcuno ha previsto che il reparto non sia neanche una Sezione? Fino all'anno scorso, l'Ortopedia era un'Unita' Operativa a sé stante, poi il primario è stato nominato a metà, di fatto perdendo l'autonomia gestionale. Qual'e' il disegno? Manovre come quella che avvenne del dirottamento delle urgenze a Pontedera, fanno pensare male. Attendiamo adesso di essere smentiti, mentre ora il problema medici, attraversa anche la Medicina, con figure fisse di internisti che se ne vanno, senza essere rimpiazzate se non con soluzioni tampone, da Pontedera. Non si può mandar via qualcuno, senza avere una sostituzione pronta. Altrimenti il sospetto diviene certezza. Serve un'inversione di rotta su tutta la linea, ma intanto chiariamo da subito perché non è stato ancora rimpiazzato il personale e perché si esita a riconoscere l'Ortopedia almeno come Sezione dell'Unità Operativa Complessa fra Pontedera e Volterra. Il tempo delle chiacchiere è finito. Servono fatti.

Fonte: Sos Volterra