Pistoia, il consiglio comunale modifica il regolamento delle entrate: rate più flessibili

Con voto unanime il consiglio comunale, nella seduta di ieri lunedì 28 settembre, ha approvato una modifica al regolamento delle entrate. Si tratta dell'articolo 11 sulla rateizzazione di debiti verso il Comune di natura tributaria e non.

La novità introdotta riguarda un sistema di rate mensili più scaglionato per andare incontro alle esigenze del contribuente e dare la possibilità di pagare in un arco di tempo più lungo, consentendo anche una maggiore personalizzazione dei pagamenti. Fino ad oggi il sistema di rateizzazione era formato da solo tre rate qualunque fosse l'importo.

Eccoli in dettaglio gli scaglioni (per le persone fisiche): per importi che vanno da 200 a 3.000 euro si potrà suddividere il pagamento fino a un massimo di 12 rate mensili, da 3.001 a 6.000 euro in 24 rate mensili, da 6.001 a 10.000 in 36 rate mensili e oltre 10.000 euro la modalità è da concordare con il dirigente del servizio entrate fino a un massimo di 48 rate mensili. Per le persone giuridiche la possibilità di concordare un piano di rateazione di pagamento riguarda una cifra di oltre 20.000 euro. Gli importi inferiori a 200 euro non potranno essere rateizzati.

Il provvedimento è stato presentato dall'assessore al bilancio Margherita Semplici.

«La possibilità di pagare imposte e tasse al Comune con un sistema di rateazione – ha spiegato Semplici - va nella direzione di andare incontro alle esigenze dei cittadini che abbiano difficoltà a liquidare l'intera cifra in un'unica soluzione o in sole tre rate. Con la modifica all'articolo 11 del regolamento delle entrate, si allungano i tempi di pagamento e, altra cosa importante, si distingue tra persone fisiche e persone giuridiche. Il nuovo articolo prevede, inoltre, la possibilità di attivare un piano di rateazione per particolari problemi del contribuente, in modo da intervenire nella fase antecedente alla riscossione coattiva».

Ecco gli interventi in dichiarazione di voto.

Il capogruppo del M5S Nicola Maglione ha sottolineato: «Si tratta di un provvedimento con una impostazione che prende spunto ed è conseguente alla legislazione nazionale e va in una direzione che condivido e cioè dare la più ampia possibilità di rateizzare in un arco temporale più sostenibile e comodo per i tanti soggetti che hanno subito forti disagi da un punto di vista economico».

La capogruppo di Pistoia Spirito libero Tina Nuti ha detto: «Siamo a votare un provvedimento dovuto, infatti il collegio dei revisori dei conti, a marzo, aveva già detto che il regolamento doveva essere modificato. Oggi approviamo un atto passato al vaglio dei tecnici che in questi anni hanno avuto contatti con tanti cittadini ed oggi ci indicano la forma di rateizzazione che riesce ad andare incontro a persone che vivono momenti economicamente difficili. Per questo Pistoia Spirito Libero esprime parere favorevole».

«Noi siamo favorevoli alla proposta di provvedimento – ha detto Roberto Bartoli di Pistoia Sorride – perché, in buona sostanza, viene recepito quanto è già previsto dalle leggi nazionali. Chiediamo, laddove sarà possibile, di rafforzare e implementare questo istituto per agevolare e aiutare i cittadini nei pagamenti».

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa