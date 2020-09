Pomarance, aperto il nuovo impianto sportivo a Montecerboli

Sono terminati i lavori di ristrutturazione del campo in sintetico e degli spogliatoi a Montecerboli. La struttura sportiva nella zona della Rotonda, completamente rinnovata e riqualificata grazie agli interventi del Comune, è già fruibile dal prossimo 6 ottobre, per le attività di calcetto e la pallavolo e può quindi essere inaugurata e messa a disposizione della comunità. La giunta comunale, al fine di consentire l’immediata usufruibilità dell’impianto, ha stabilito che in questa fase l’accesso all’impianto sia generalmente libero, lasciando ad un momento successivo l’eventuale gestione.

Al fine di agevolare le attività sportive più strutturate, l’Amministrazione ha contestualmente deciso di riservare alcune ore della settimana alle attività delle Associazioni sportive che ne faranno richiesta e potranno usare sia il campo di gioco che gli spogliatoi. Nel resto delle ore il campo sarà aperto a tutti, ma senza l’uso degli spogliatoi.

Per questo è stato pubblicato un avviso, disponibile sul sito del Comune di Pomarance insieme alla modulistica che le suddette Associazioni dovranno utilizzare per fare richiesta di uso continuativo del campino ed eventualmente anche degli spogliatoi. Non ci sarà nessun costo da pagare, ma le associazioni sportive che nella loro attività utilizzeranno gli spogliatoi dovranno occuparsi di pulire e igienizzare i locali dopo l’utilizzo, secondo i protocolli previsti per le normative Covid-19. Le domande da parte delle associazioni sportive devono essere

presentate entro e non oltre il 2 ottobre 2020 tramite pec all’indirizzo comune.pomarance@postacert.toscana.it oppure consegnate a mano all’ufficio protocollo del Comune.

“E’ un altro spazio per la pratica sportiva che è stato completamente restituito alla comunità di Montecerboli – spiega l’assessora con delega allo sport Alessandra Siotto – Anche tenuto conto della difficoltà del momento, in questa fase abbiamo deciso di riservare alcune fasce orarie alle attività organizzate da parte delle associazioni sportive e per il resto del tempo di lasciare il campo aperto per permetterne l’uso a tutti, in modo completamente gratuito sia per le associazioni che per i cittadini. L’accesso libero naturalmente richiede la massima cura da parte di chi andrà ad usufruire del campo e facciamo appello al senso civico di tutti affinché la struttura sia usata con cura, senza danneggiamenti e senza lasciare sporco nell’area. Altrimenti, in caso di uso non corretto, valuteremo altre soluzioni”.

Fonte: Comune di Pomarance - Ufficio stampa