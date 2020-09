Giornalismo sportivo, a Pisa il Premio alla memoria di Gigi Simoni

Si è tenuta ieri alle Officine Garibaldi di Pisa la premiazione della 1^ edizione del premio di giornalismo sportivo "San Michele degli Scalzi”, dedicato quest’anno alla memoria di Gigi Simoni, ex tecnico dell'Inter e del Pisa recentemente scomparso.

Il premio, che ha avuto il patrocinio di Odg Toscana, ha come obiettivo quello di valorizzare la funzione sociale ed educativa dello sport: quest’anno i premiati sono stati Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, Antonio Scuglia del Tirreno e Saverio Bargagna de La Nazione.

“L’Ordine ha dato il patrocinio a questa prima edizione del Premio dedicato a Gigi Simoni poiché ne ha ravvisato il valore e il significato - ha commentato Michele Taddei, vicepresidente di Odg Toscana che ha premiato i vincitori - In nome di un grande sportivo come Simoni, infatti, si intende dare un riconoscimento ai colleghi che ogni giorno raccontano un mondo sempre più complesso come quello dello sport in genere, e del calcio in particolare. Il giornalista sportivo, infatti, ormai non si occupa solo di fare il resoconto delle cronache sportive di una società o di un campionato ma si deve occupare sempre più spesso anche di bilanci, contratti, di un universo così ampio che la sua stessa definizione è riduttiva del racconto di un'intero mondo che ruota intorno allo sport. La valorizzazione di queste professionalità e il riconoscimento del loro merito sono quindi un obiettivo imprescindibile per la categoria e dunque ben vengano premi come questi”.

Nel corso della cerimonia sono stati assegnati riconoscimenti anche a Elio Catola specialista nei 400 metri ad ostacoli, che partecipò alle Olimpiadi di Roma del 1960, ealla memoria di Sandro Mazzinghi, figura di spicco del pugilato italiano.

Fonte: Ordine dei Giornalisti Toscana - Ufficio stampa