Taglio delle tasse di Palazzo Vecchio, CNA: "Avanti così"

“Bene la manovra di Palazzo Vecchio per la riduzione delle tasse ad una vasta platea di imprese: un segnale di vicinanza a chi fa l’economia del nostro territorio”. Così Luca Tonini, presidente di CNA Città di Firenze, commenta l’ok del Consiglio Comunale al pacchetto di sconti, sgravi e agevolazioni per le imprese appena varato. “Il nostro sistema economico sta vivendo grandi difficoltà che per esser superate hanno bisogno del sostegno del livello politico e amministrativo locale e di quello centrale, così da contenere i costi di gestione”.

Fonte: Cna Firenze