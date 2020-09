Ztl Fibbiana, fase di prova a fine ottobre

A partire dal 26 ottobre 2020 sarà istituita la zona a traffico limitato nella frazione di Fibbiana, a Montelupo Fiorentino. Il primo mese sarà di prova (come previsto per legge) e poi diventerà effettiva dal 1 novembre. La scelta dell’amministrazione è conseguente ad una richiesta dei residenti e alla necessità di tutelare anche le attività commerciali.

I nuovi orari in cui sarà attiva la ZTL sono i seguenti:

- giorni lavorativi 00:00 – 06:30 e 21.00 – 24.00

- festivi 0.00 – 24.00

«Orari e giorni di chiusura sono il frutto di una riflessione che tiene conto di molteplici esigenze. Rispondere alle richieste dei residenti e nello stesso tempo salvaguardare il tessuto commerciale e assicurare la sopravvivenza dell’ufficio postale. Questa scelta ci consente anche di agire sulla situazione dei parcheggi: aumenteranno i posti auto, ma nello stesso tempo sarà regolamentata la sosta che al momento definire “selvaggia” è un eufemismo», afferma il sindaco Paolo Masetti

Anche per Fibbiana varranno i permessi di accesso stabiliti per la ZTL del centro cittadino; possono accedere:

- Residenti, domiciliati, proprietari e affittuari di immobili situati in ZTL

- Titolari di attività commerciali, artigianali, ricettive situate in ZTL

- Forze dell’ordine, di pubblica utilità, Misericordia e Pubblica Assistenza

- Fornitori delle attività commerciali

- Persone non residenti con familiari nella ZTL

- Imprese funebri

- Portavalori

- Medici, personale sanitario, trasporto medicinali urgenti

- Vigilanza privata

- Portatori di handicap con contrassegno

- Trasporto pubblico non di linea

- Servizi scolastici

- Carico e scarico occasionale e traslochi

- Veicoli al seguito di manifestazioni religiose (matrimoni e funerali)

- Installatori di strutture temporanee per manifestazioni

È sempre possibile richiedere un permesso successivo entro 48 ore dall’accesso avvenuto per motivi urgenti.

Tempi di avvio della ZTL

26 OTTOBRE _ Avvio del periodo sperimentale previsto dalla normativa. In questo arco di tempo saranno registrate le auto che entrano senza permesso, ma non saranno elevate multe

26 NOVEMBRE _ La zona a traffico limitato viene attivata a tutti gli effetti e coloro che devono accedere a piazza San Rocco devono aver richiesto il permesso.

Il comune di Montelupo per gestire al meglio la ZTL di Fibbiana, ma anche quella del centro cittadino ha acquistato un programma a cui è possibile accedere direttamente dal sito del comune e attraverso il quale sarà possibile richiedere on line i permessi.

ATTENZIONE. Con il nuovo sistema non saranno più necessarie le chiavette, per questo motivo è possibile richiedere il rimborso della cauzione di € 15,00 versata al momento della richiesta della seconda chiave d'accesso o da coloro non residenti. Tale modulo dovrà essere consegnato all'Ufficio Unico del Comune, unitamente al contrassegno e alla chiavetta posseduta, indicando il codice IBAN del proprio conto corrente per il rimborso.Per agevolare i cittadini è stato predisposto uno sportello per la riconsegna delle chiavette e del relativo modulo; lo sportello è attivo a partire dal 3 ottobre tutti i sabati dalle 8.30 alle 13.00.

