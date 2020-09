Biancorosso Sesa, giovani ed esperti per la salvezza in C Silver

Stessa filosofia, ovvero un mix fra esperienza e gioventù e stesso obiettivo, la salvezza in serie C Silver.

Il Biancorosso Sesa è tornato al lavoro iniziando così la sua nuova avventura che, nell'economia del mondo Use, è quantomai importante.

La compagine biancorossa, infatti, ha il compito di far fare esperienza ai giovani più interessanti del vivaio biancorosso che potranno crescere a fianco di giocatori dell'esperienza di Alessandro Ghizzani, Alessio Malventi e, da quest'anno, anche Tommaso Cappa.

Una filosofia che si ritrova anche nello staff tecnico che vede il graditissimo ritorno di Luca Valentino che sarà affiancato da Francesco Mazzoni, nome che ha bisogno di poche presentazioni, per passare poi ad un'altra novità, il giovanissimo Giulio Vercesi che muove così i primi passi nel basket senior.

Coach Valentino, che guiderà anche l'Under 18, potrà così far crescere i ragazzi per consegnare poi alla prima squadra giocatori cresciuti in casa e soprattutto pronti. Insomma, una bella sfida che il gruppo affronta con grande entusiasmo e voglia di far bene.

Ecco il roster biancorosso:

Leonardo Berti, Andrea Landi, Giovanni Bellucci, Simone Cerchiaro, Marco Mazzoni, Luca Giannone, Riccardo Balducci, Alessandro Ghizzani, Cosimo Pinzani, Alessio Malventi, Tommaso Cappa.

