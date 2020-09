Dalila Mazzi, nuovo presidente della Camera di Commercio di Prato. La soddisfazione del sindaco Calamai

Il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, ha appreso con gioia e soddisfazione la nomina di Dalila Mazzi a presidente della Camera di Commercio di Prato e Pistoia:« Dalila Mazzi è una persona di grande valore e sono certo che saprà portare la sua esperienza di imprenditrice anche alla guida dell'associazione. Una donna pragmatica ma ti grande umanità, attenta ai bisogni delle imprese senza dimenticare mai le persone. Dalila nel suo lavoro, infatti, ha seguito le orme del padre Giancarlo, che ha sempre considerato l'azienda come una famiglia ed ha quindi agito con grande responsabilità ed impegno, prima di tutto per tutelare i suoi dipendenti. In questo periodo così difficile di emergenza sanitaria ed economica, sono certo che Dalila Mazzi sia la donna giusta al posto giusto e saprà guidare con determinazione l'associazione verso le nuove sfide che attendono il distretto». Dalila Mazzi guida l'azienda “Nuove Fibre” di via Reno a Montemurlo e rappresenta una delle tante aziende d'eccellenza che compongono il distretto montemurlese.