Di Villa in Villa(nova), passeggiata tra storia e leggenda

Recuperiamo l'escursione promossa dal Comune di Empoli all'interno del programma di "Camminando Empoli 2020" e

annullata ad agosto a causa del maltempo!

Il magico trio di a3passi si riunisce, infatti, per proporvi un'altra sfiziosa escursione sempre e rigorosamente... "a3passi" da casa!

Questa volta partiamo dal Circolo di Villanova per scoprire le colline circostanti e le storie che le hanno vissute: dalla Chiesa di San Donato in Val di Botte, alla Fattoria di Piazzano fino a giungere alla tanto affascinante quanto intrigante Villa del Cotone per poi ritornare alla partenza attraversando l'aperta campagna.

---

RITROVO: 15.15 (Partenza 15.30)

---

LUNGHEZZA: 8 km c.ca

---

ASCESA/DISCESA TOTALE: 130 m

---

DIFFICOLTÀ: FACILE

---

Consigliato abbigliamento leggero, ma gambe coperte, scarpe comode con suola ben scolpita (NO SUOLA LISCIA!). Portare acqua a sufficienza.

Il rientro è previsto per l'ora di cena, ma per gli stomaci "meno resistenti", è meglio portare degli spuntini con sé.

Contributo a testa: 13€.

Massimo partecipanti: 30 persone.

(N.b. l'escursione sarà svolta con un numero minimo di 15 partecipanti)

Obbligatorio il rispetto delle normative anti covid-19: distanziamento interpersonale di almeno un metro, mascherina, gel disinfettante non autoprodotto (Il regolamento sarà inviato al momento dell'iscrizione).

In caso di maltempo, l'escursione sarà rinviata.

Tutte le info saranno inviate al momento dell'iscrizione, che è obbligatoria!



Matteo 3286494024

Camilla 3334014171

Samuela 3289599089

oppure via mail scrivendo a:

Fonte: Ufficio Stampa