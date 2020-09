Firenze, oltre 3 milioni per la manutenzione della viabilità

Oltre tre milioni per la manutenzione della viabilità cittadina. È quanto ha stanziato la giunta comunale approvando, su proposta dell’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti, un pacchetto di delibere. Si tratta di accordi quadro relativi a manutenzioni di strade e piazze nei cinque quartieri ma anche di interventi su ponti, passerelle pedonali e strutture simili compresi quelli sui guard rail e sui giunti di dilatazione. Previsto anche uno stanziamento specifico per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

“Continuano gli investimenti per riqualificare strade e piazze in tutti i quartieri - sottolinea l'assessore Giorgetti -. Importante anche il lavoro sull'abbattimento delle barriere architettoniche, tema particolarmente sentito”.

In dettaglio per il Quartiere 1, dove sono presenti anche pavimentazioni in lastrico, il finanziamento è pari a 700.000 euro; l’accordo quadro relativo ai Quartieri 2 e 3 prevede interventi per 695.000 euro, stessa cifra anche per i Quartieri 4 e 5. Altri 700.000 sono stati stanziati per la manutenzione straordinaria di manufatti tra cui ponti, passerelle ecc: rientrano in questo accordo per esempio il consolidamento dei muri di sostegno stradale, gli interventi sui guard rail e parapetti e via dicendo. Infine i 240.000 per l’abbattimento delle barriere architettoniche sulla viabilità cittadina. Ovvero interventi sui marciapiedi e posa in opera di Loges (vale a dire il sistema di segnali e percorsi tattili per ipovedenti e ciechi) sugli abbattimenti.

Complessivamente si tratta di 3.030.000 di euro.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa