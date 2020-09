Gli studenti delle primarie hanno pulito parcheggi e parchi pubblici di Barberino Tavarnelle

La comunità di Barberino Tavarnelle ha risposto all’appello green della campagna di sensibilizzazione nazionale “Puliamo il mondo”. Decine di piccoli volontari ambientali, armati di pettorina gialla, guanti e sacchi, guidate dalle loro insegnanti, si sono visti all’opera nei giardini, nelle aree verdi e nei parcheggi di Barberino Tavarnelle. Con l’obiettivo di rendere più pulito lo spazio pubblico che appartiene alla comunità dei bambini si è compiuta la missione degli studenti delle scuole primarie di Barberino Tavarnelle, coinvolti in un gioco sui temi della raccolta differenziata e in un’allegra attività di educazione ambientale.

La giornata di pulizia straordinaria si è svolta con un’azione collettiva nell’ambito dell’iniziativa di promozione della cultura ambientale alla quale ha aderito il Comune in collaborazione con l’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani. L’attività, coordinata dalle insegnanti delle primarie e dal personale dell’ufficio Ambiente del Comune di Barberino Tavarnelle, ha offerto agli studenti l’occasione di esprimere il loro impegno concreto in campo ambientale. “I bambini, protagonisti di un’azione virtuosa sul fronte della sostenibilità – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Serena Fedi – non solo hanno ripulito i luoghi più frequentati dai cittadini ma si sono mostrati consapevoli e informati sulle corrette pratiche da mettere in atto nel conferimento dei rifiuti. La loro attenzione al decoro e alla pulizia del patrimonio pubblico ha dato l’esempio sul territorio: alcuni studenti della primaria di Barberino si sono impegnati a rimuovere rifiuti dalle aree dei parcheggi della scuola fino alla pineta. Altri allievi, provenienti dal plesso di Tavarnelle, si sono concentrati sulla pineta di Tavarnelle”. All’iniziativa hanno preso parte l’assessore all’Ambiente Serena Fedi, il consigliere comunale Giannino Pastori, il chimico Serena Losi dell’Ufficio Ambiente del Comune, Monica Grazzini e Ursula Giachi del Circolo Legambiente del Chianti fiorentino.

La cura e il rispetto per l’ambiente è un tema caro alla comunità di Barberino Tavarnelle che avrà l’opportunità di dare il proprio contributo partecipando ad altre due iniziative previste nel prossimo week end: la prima giornata di cura del territorio è “Liberi dai rifiuti”, in programma sabato 3 ottobre alle ore 15 (con ritrovo al parcheggio distributore L’Aquila in via Leonardo da Vinci in località Pontenuovo), organizzata dalla sezione soci Unicoop Tavarnelle e Legambiente, la seconda è “Svuota la Soffitta”, il tradizionale appuntamento che domenica 4 ottobre torna in piazza Matteotti a Tavarnelle per invitare i cittadini a dare una seconda vita agli oggetti che non servono più prima di tradurli in rifiuto. Il mercatino del riuso è promosso e organizzato dal Comune di Barberino Tavarnelle, nato nell’ambito del progetto Chianti Waste Less e mantenuto dall’amministrazione comunale come azione virtuosa tesa a promuovere la pratica del riuso.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino