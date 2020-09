Inevitabile. Martedì 29 settembre 2020, il Direttivo della Associazione Gs Castelfranco 2003 ha deciso che, per la prima volta dalla propria fondazione, la squadra non parteciperà al relativo Campionato Amatoriale in corso di approntamento da parte della Lega Calcio UISP Valdera. Decisione complicata, dolorosa, estenuante ma doverosa.

Dopo lo stop della scorsa Stagione quando, i nostri colori, veleggiavano saldamente al secondo posto del Girone “B” di Promozione (uno dei punti più alti, agonisticamente parlando, ai fini sportivi), a causa dell’espandersi, a macchia d’olio, della Pandemia proclamata dall’ OMS a seguito di Coronavirus (COVID-19), la ripartenza per la Stag. 2020/21, pareva ipotesi ragionabile.

Purtroppo la curva epidemiologica ha ripreso a correre: in Europa e nel resto del mondo più che in Italia ma, i quasi 2.000 contagi giornalieri, non fanno dormire sonni tranquilli. Sonni in un contesto dove l’effetto riaperture scuole deve ancora dispiegarsi e dove la forte crisi economica che morde ancora non ci può permettere di osservare nuovi lockdown.

Ecco che, a tutela di tutti i nostri tesserati, a maggior ragione quando casi di positività si stanno manifestando, in maniera importante, anche nel Calcio Professionistico, la decisione dello STOP fino a data da destinarsi, rimane l’unica soluzione sensata.

Nessuno può permettersi di ammalarsi mentre si sta divertendo; nessuno può permettersi di coinvolgere cari per una partita od un allenamento di pallone; nessuno, a maggior ragione, può non andare al lavoro (per quel poco che ne è rimasto) perché deve osservare una quarantena da dover evitare. Nessuno si può permettere di stopparsi ancora.

Il virus c’è, vivo e vegeto e, l’unico rimedio per “combatterlo, vivendo” è nell’affrontare una complicata convivenza ma, finchè non ci sarà un’adeguata copertura vaccinale, nessuno potrà affrontarlo in maniera scriteriata. Neppure il Gs Castelfranco 2003.

Ma la macchina bianco/verde, comunque, metterà a disposizione la propria collaudata organizzazione: limitazione agonistica, annullamento di ogni tipo di allenamento collettivo. Ma possibilità di poter organizzare manifestazioni alternative a minor impatto virale affinchè poter sbarcare, nella prossima primavera, con ancor più esperienza, con ancor più convinzione dei propri mezzi, con ancor più consapevolezza delle proprie risorse.

Rimanete sintonizzati, simpatizzanti e tifosi, appassionati e supporters: il Gs Castelfranco 2003R scriverà, ancora, pagine di Storia. Grazie a tutti.