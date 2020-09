Incendio alla Geofor questa notte. Alle 4 circa i vigili del fuoco di Cascina e Pontedera sono giunti nel piazzale di viale America, nella zona industriale, per estinguere il rogo di 200 metri cubi di materiali tessili e legna. Sono in corso nell'arco della mattinata le operazioni di smassamento. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto è giunta l'Arpat per verificare lo stato inquinante post incendio.