Incendio motorini in piazza Davanzati, perquisizioni per 4 minori

Nell’ambito delle indagini per i fatti relativi all’incendio di motorini avvenuto in piazza Davanzati il pomeriggio di sabato 26 settembre, la Squadra Mobile di Firenze, su delega del Sostituto Procuratore Dott.ssa Roberta Pieri della Procura della Repubblica Presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, ha eseguito nella mattinata appena trascorsa quattro perquisizioni a carico di minori.

Si tratta di quattro minorenni, di età compresa tra i 13 e 17 anni, domiciliati a Firenze, che si ipotizza siano stati presenti all’incendio. Questi ultimi non sarebbero indagati e la loro posizione è al momento al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati dei cellulari che, attualmente al vaglio degli inquirenti, potrebbero essere utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio.

Fonte: Questura di Firenze