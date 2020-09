Intrattenitori erranti per gli spettacoli sulla Francigena a Castelnuovo d'Elsa

Una serata all’insegna dell’esistenzialismo comico e irriverente. Gli attori del Teatro C’Art apriranno ufficialmente venerdì sera (2 ottobre) gli spettacoli sulla Via Francigena con tre performance esilaranti, catturando l’attenzione del pubblico nel palcoscenico naturale della storica piazza Santa Barbara, a Castelnuovo d’Elsa (inizio ore 21.00, ingresso libero, prenotazione obbligatoria).

Un pizzico di follia e una buona dose di coraggio sono i punti in comune di questi “intrattenitori erranti”, dal lunatico ed eccentrico personaggio che compare con la sua strana bicicletta, al clown in compagnia del suo libro, alla giovane clown che sogna hollywood ma che poi si sofferma a parlare con il pubblico.

La follia, l’amore e la morte vissute da un libro che forse non sarà mai letto sono i motivi dello spettacolo “Il Libro Volante” di Stefano Marzuoli, una lettura sospesa dall’imprevisto, dalla vita che irrompe nel vano tentativo di raccontarla; a seguire, “Tranquilli!” di André Casaca, che usa la sua bicicletta come un canale per comunicare la sua eccentrica voglia di vita al pubblico. Un teatro fisico non verbale che comunica attraverso le emozioni del personaggio. La terza performance è “Una bella visita” di Flavia Marco, che interpreta il personaggio di Angela Sofia, una giovane clown con ambizioni hollywoodiane. Ogni incontro per lei è una possibilità per cantare una canzone, di strappare un consiglio sulla vita o sulla sua nuova acconciatura di capelli e, chi lo sa, incontrare anche un grande amore.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito. Tuttavia, nel rispetto delle misure previste per la prevenzione da Covid 19, la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: 340.9488531

La manifestazione “Via Francigena in Valdelsa” è promossa dal Comune di Castelfiorentino e gode del patrocinio dell’AEVF (Associazione Europea delle Vie Francigene), della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze, dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, e di diciassette Comuni della Toscana centrale.

Hanno collaborato le seguenti associazioni: Proloco Castelfiorentino, Associazione Culturale Teatrale GAT, Teatro C’Art, Toscana Hiking Experience, Associazione culturale storica “Mastri nel tempo”, FISAR Empoli, Associazione Cetra, Associazione “Senza Barriere” onlus, Associazione “Comunità Castellana per il Ciclismo Popolare”, Toscana By Bike, Compagnia Trivia APS, associazione “I Cavalcanti del Padule di Fucecchio” e “I Butteri delle Valli di Broccolino”, Gruppo Fotografico “Giglio Rosso”, Istituto Comprensivo, Prociv Arci, Rav, Misericordia Castelfiorentino, Ostello “Locanda d’Elsa”,

Per informazioni: www.comune.castelfiorentino.fi.it, dove è possibile scaricare il programma completo della manifestazione e la pagina fb del Comune di Castelfiorentino.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa