Lavori post-alluvione, si sposta a valle punto immissione del fosso Forcone nel rio Ardenza

Sopralluogo del sindaco Luca Salvetti e dell'assessora alla mobilità Giovanna Cepparello in via Mondolfi, all'altezza del ponte, dove, da lunedì, sono iniziati i lavori post-alluvione del Genio Civile della Regione per lo spostamento a valle del punto di immissione del fosso Forcone nel rio Ardenza.

Ad attendere Sindaco e Assessora l'ingegner Francesco Pistone del Genio Civile che ha illustrato ai presenti le operazioni tecniche necessarie per la deviazione del fosso Forcone.

“Come promesso, abbiamo fatto un sopralluogo a inizio lavori”, ha dichiarato il Sindaco. “La scorsa settimana con l'assessora Cepparello e l'assessore Garufo, abbiamo incontrato cittadini e commercianti di Ardenza e Collinaia e oggi siamo qua per verificare che tutto proceda come da programma. Per effettuare l'intervento di deviazione del fosso Forcone nel Rio Ardenza, è stato necessario chiudere il ponte sul Rio Ardenza, ma non per molto perché i lavori si concluderanno entro un mese. Le modifiche alla viabilità stanno creando disagi limitati e sono segnalate dalla cartellonistica.”

L'assessora Cepparello aggiunge: “Ci sembra che il traffico scorra in modo abbastanza regolare, compatibilmente con i lavori che vanno ad interrompere uno snodo fondamentale dell'area sud della città”.

L'ingegner Pistone del Genio Civile della Regione ha spiegato che “lo scatolare (attraverso cui scorrerà l'acqua) che sarà spinto sotto il ponte, è stato costruito fuori sede sul lato nord del rilevato stradale. Un volta collocato lo scatolare, che è già stato spinto di un terzo, il ponte sarà ripreso con una stesa di cemento e livellato.”

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa