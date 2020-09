Mensa nelle scuole di Vinci, ripartenza ad ottobre "senza costi aggiuntivi"

L'Amministrazione comunale informa che il 5 ottobre ripartirà il servizio mensa presso le scuole del territorio di Vinci.

Il concessionario Cir Food, infatti, in collaborazione con l’Ufficio scuola del Comune e con il personale docente, ha predisposto un piano per lo svolgimento del servizio nel pieno rispetto della normativa nazionale e regionale sulla prevenzione e contenimento dell’epidemia da Covid-19.

La necessità di seguire le linee guida in materia di sicurezza sanitaria ha comportato inevitabilmente diverse modifiche all’organizzazione del servizio. Gli alunni, infatti, dovranno consumare i cibi all'interno delle classi (le scuole interessate sono quelle dell’infanzia e le elementari). Queste ultime, dunque, dovranno essere sanificate prima e dopo i pasti.

Ovviamente, offrire il servizio mensa ai tempi del Covid-19 e dell'emergenza sanitaria non sarà indolore: per garantire il servizio in completa sicurezza, aumenteranno inevitabilmente i costi che l'Amministrazione comunale dovrà sostenere. Ma “tali incrementi - chiarisce il sindaco Torchia - non si trasformeranno in costi aggiuntivi per le famiglie”.

Per quanto riguarda i menu delle mense, quasi tutti i prodotti utilizzati per la preparazione dei cibi sono biologici e a km zero. Con la concessione del servizio per il triennio 2019 al 2022, infatti, sono stati introdotti alimenti che migliorano la qualità dei pasti, in linea con le disposizioni nazionali e regionali per la ristorazione scolastica, che sottolineano l’importanza di facilitare sin dall’infanzia, l’adozione di abitudini alimentari corrette per la promozione della salute e per un'alimentazione sana.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa